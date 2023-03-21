أحدها في دولة عربية.. شاهد.. ارتباط غامض بين 7 مواقع أثرية وشمس الاعتدال الربيعي

ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم 20 مارس لهذا العام، حيث يتساوى الليل والنهار، وتكون الشمس في هذا اليوم تمامًا فوق خط الاستواء قادمة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية، الذي يضم أستراليا ونصف أفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعضًا من شبه القارة الهندية، متجهة إلى النصف الشمالي، والذي يضم أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والقطب الشمالي.