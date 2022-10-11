حول العالم في صورة: في تايلاند.. أحرقوا جثث الأطفال بعد "المجزرة".. وهذه قصة الهجوم المروِّع

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" تظهر المراسم الجنائزية التايلاندية بحرق جثث الموتى، ولكن هذه المرة تحرق جثث الأطفال الذين قُتلوا في الهجوم المروِّع على دار رعاية أطفال في أحد الأقاليم شمال شرق البلاد.
واجتمع المئات من المعزين وعائلات الضحايا لحضور المراسم الجنائزية لحرق الجثث وفقًا للتقاليد التايلاندية في معبد بوذي على بُعد مسافة قصيرة من موقع المذبحة الشنيعة، تخلله ارتداء جثث الأطفال الأزياء والملابس المميزة للوظائف والمهن التي كانوا يحلمون بشغلها مستقبلاً.
ووقعت المذبحة في مركز لرعاية الأطفال، الذي فوجئ رواده باقتحام ضابط شرطة سابق المكان قبل أن يطلق النار على المعلمين والقائمين عليه، بينما أشهر سكينه للأطفال في سن الزهور، وطعنهم حتى الموت في مشهد مروِّع. واستكمل المجرم جريمته بعد عودته إلى منزله؛ إذ فتح النار على زوجته وطفله، ثم انتحر.
وأسفرت الجريمة الشنعاء عن مقتل نحو 34 شخصًا، من بينهم 23 طفلاً، تتراوح أعمارهم بين سنتين و5 سنوات.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المجرم رقيب سابق بالشرطة، تم تسريحه بسبب اتهامات بشأن مواد مخدرة، وكانت تجري محاكمته بتهم تتعلق بالمخدرات وتعاطيها.
ولا يُعرف حتى الآن دوافع المجرم وراء فعلته الشنيعة إلا أنه من المرجح أن السبب يعود إلى فصله، والمشاكل التي تحيط به بسبب البطالة، وضيق ذات اليد.