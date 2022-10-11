حول العالم في صورة: في تايلاند.. أحرقوا جثث الأطفال بعد "المجزرة".. وهذه قصة الهجوم المروِّع

ووقعت المذبحة في مركز لرعاية الأطفال، الذي فوجئ رواده باقتحام ضابط شرطة سابق المكان قبل أن يطلق النار على المعلمين والقائمين عليه، بينما أشهر سكينه للأطفال في سن الزهور، وطعنهم حتى الموت في مشهد مروِّع. واستكمل المجرم جريمته بعد عودته إلى منزله؛ إذ فتح النار على زوجته وطفله، ثم انتحر.