كارثة بيئية محتملة.. تسرُّب نفطي بالفلبين بعد غرق ناقلة تحمل كميات وقود كبيرة

بعد غرقها قبالة العاصمة مانيلا، أعلن خفر السواحل الفلبيني، اليوم السبت، أن كمية من النفط بدأت بالتسرب من ناقلة محملة بـ1,4 مليون لتر من النفط الصناعي.
وغرقت الناقلة "إم تي تيرا نوفا" الخميس وسط هطول أمطار غزيرة على مانيلا والمناطق المحيطة بها في الأيام الأخيرة؛ ما أدّى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم "البالغ عددهم 17"، وأثار مخاوف من احتمال حدوث أسوأ تسرُّب نفطي.
ووفق "روسيا اليوم": رصد غواصون يتفقّدون هيكل السفينة "تسرُّبًا ضئيلًا" للنفط من الصمامات؛ وفق ما قال المتحدث باسم خفر السواحل الأدميرال أرماندو باليلو، مشيرًا إلى أن الوضع "غير مثير للقلق حتى الآن".
وأضاف: أنها "مجرد كمية ضئيلة الحجم تتسرّب"، مؤكدًا: "نأمل أن نتمكّن غدًا من بدْء شفط النفط من الناقلة".
وكان خفر السواحل قد حذّر من "كارثة بيئية" في حال تسرُّب كل الحمولة.