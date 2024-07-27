كارثة بيئية محتملة.. تسرُّب نفطي بالفلبين بعد غرق ناقلة تحمل كميات وقود كبيرة

ووفق "روسيا اليوم": رصد غواصون يتفقّدون هيكل السفينة "تسرُّبًا ضئيلًا" للنفط من الصمامات؛ وفق ما قال المتحدث باسم خفر السواحل الأدميرال أرماندو باليلو، مشيرًا إلى أن الوضع "غير مثير للقلق حتى الآن".