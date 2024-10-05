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الأسبوع في 12 صورة: توتُّر حاد بين إيران وإسرائيل.. وكوارث طبيعية في أنحاء متفرقة من العالم

حريق منشأة كيميائية تطلق سحائب من مادة "الكلور المهيجة الضارة" في أمريكا
حريق منشأة كيميائية تطلق سحائب من مادة "الكلور المهيجة الضارة" في أمريكا
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عشرات الصواريخ الإيرانية تنطلق في سماء إسرائيل فيما تعترضها منظومة القبة الحديدية

مناحيم كاهانا/ فرانس برس
مناحيم كاهانا/ فرانس برس

أشخاص يلتقطون الصور بجوار بقايا صاروخ باليستي أطلقته إيران على إسرائيل

أمير كوهين/ رويترز
أمير كوهين/ رويترز

شباب فلسطينيون يتفقدون حطام صاروخ إيراني ضل طريقه وسقط في رام الله بالضفة الغربية

زين جعفر/ فرانس برس
زين جعفر/ فرانس برس

أشخاص يعاينون حطامًا في موقع غارة إسرائيلية على حي الباشورة بوسط بيروت وسط تصاعُد للتوتر بين إسرائيل وحزب الله

لويزا جولياماكي/ رويترز
لويزا جولياماكي/ رويترز

أطفال فلسطينيون يمرحون عند حطام سيارة مُدمَّرة وسط عدوان إسرائيلي مستمر منذ عام على غزة

محمد سالم/ رويترز
محمد سالم/ رويترز

حريق غابات مستعر يلتهم الرقعة الخضراء في اليونان

فاسيليس بسوماس/ رويترز
فاسيليس بسوماس/ رويترز

أعمدة الدخان الكثيفة تنطلق من حريق منشأة كيميائية وتطلق سحائب من مادة "الكلور المهيجة الضارة" في ولاية جورجيا الأمريكية

بن جراي/ أسوشيتد برس
بن جراي/ أسوشيتد برس

شخص يخوض مياه الفيضانات التي تسبَّب بها إعصار كراثون أثناء ذهابه إلى عمله في تايوان

آن وانج/ رويترز
آن وانج/ رويترز

سكان سوانانو بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية يسيرون وسط الأضرار المدمَّرة التي خلفتها الفيضانات إثر إعصار "هيلين"

ترافيس لونج/ ذا نيوز آند أبزرفر
ترافيس لونج/ ذا نيوز آند أبزرفر

تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار منطقة متضررة بعد مرور إعصار هيلين في آشيفيل بولاية كارولينا الشمالية

ماركو بيلو/ رويترز
ماركو بيلو/ رويترز

"هيلين" مرَّ من هنا.. مياه الفيضانات تغمر منطقة في ولاية تينيسي الأمريكية

كورتيس هانس/ رويترز
كورتيس هانس/ رويترز

كسوف حلقي للشمس يرسم حلقة نار في سماء جزيرة عيد الفصح جنوب شرق المحيط الهادئ

استيبان فيليكس/ أسوشيتد برس
استيبان فيليكس/ أسوشيتد برس

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