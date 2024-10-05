الأسبوع في 12 صورة: توتُّر حاد بين إيران وإسرائيل.. وكوارث طبيعية في أنحاء متفرقة من العالم

حريق منشأة كيميائية تطلق سحائب من مادة "الكلور المهيجة الضارة" في أمريكا
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عشرات الصواريخ الإيرانية تنطلق في سماء إسرائيل فيما تعترضها منظومة القبة الحديدية
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شخص يخوض مياه الفيضانات التي تسبَّب بها إعصار كراثون أثناء ذهابه إلى عمله في تايوان
سكان سوانانو بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية يسيرون وسط الأضرار المدمَّرة التي خلفتها الفيضانات إثر إعصار "هيلين"
ترافيس لونج/ ذا نيوز آند أبزرفر
تُظهر صورة التقطتها طائرة بدون طيار منطقة متضررة بعد مرور إعصار هيلين في آشيفيل بولاية كارولينا الشمالية
"هيلين" مرَّ من هنا.. مياه الفيضانات تغمر منطقة في ولاية تينيسي الأمريكية
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استيبان فيليكس/ أسوشيتد برس