"قد تنتهي أوكرانيا بحلول الصباح".. مُشَرّعون: ضرب عُمق روسيا بأسلحة أمريكية قد يُشعل حربًا عالمية

وقال الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر: إن الغرب سيكون في مواجهة مباشرة مع روسيا إذا سمح لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى غربية الصنع، وهي الخطوة التي قال إنها ستغير طبيعة الصراع ونطاقه.