زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية في المحيط الهادئ

أفاد الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية برصد زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، بحسب ما أوردت وكالة إنترفاكس الروسية.



وحددت الهيئة مركز الزلزال على بعد 268 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في المحيط الهادئ، فيما وقعت بؤرته على عمق 64.2 كيلومتر.



من جانبها، أعلنت رئيسة محطة يوجنو ساخالينسك لرصد الزلازل، يلينا سيمينوفا، تسجيل هزة أرضية أخرى بلغت قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت، بالقرب من ساحل جزر الكوريل الشمالية. وأوضحت أن الزلزال وقع في الساعة 14:44 (6:44 بتوقيت موسكو) على بُعد 103 كيلومترات شرق مدينة سيفيرو-كوريلسك في جزيرة باراموشير، وكانت بؤرته على عمق 49 كيلومتراً.



وأضافت سيمينوفا أن سكان سيفيرو-كوريلسك شعروا بالهزة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مؤكدة عدم صدور أي تحذيرات من احتمال حدوث موجات تسونامي.



يُذكر أنه في 30 يوليو الماضي وقع أقوى زلزال في تاريخ الرصد بالمنطقة قبالة سواحل كامتشاتكا، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في موجة تسونامي وصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار. ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء هزات ارتدادية يومية، معظمها غير محسوس في المناطق المأهولة، مع تراجع تدريجي في شدتها.