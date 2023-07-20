نيوزيلندا.. مُسَلح يقتل شخصين قبيل انطلاق مونديال السيدات

وقال رئيس وزراء نيوزيلندا كريس هيبكنز: ستُنَظَّم البطولة كما هو مقرر؛ مضيفًا أن إطلاق النار كان من تنفيذ شخص واحد على ما يبدو، وأن الشرطة لا تبحث عن أي أحد آخر.