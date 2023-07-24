فيديو مروع.. انفجار صهريج وقود يؤدي إلى مصرع 8 أشخاص في نيجيريا

قالت وكالة سلامة الطرق النيجيرية، الاثنين، إن انفجار صهريج وقود في ولاية أوندو جنوبي نيجيريا أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص حرقًا.
وتفصيلاً، كانت الناقلة تحمل البنزين عندما انفجرت أثناء محاولة الضحايا الحصول على الوقود، وفقًا لحزقيال صون الله، رئيس فيلق السلامة على الطرق الفيدرالي في أوندو.
وقال "صون الله" إن السائق فقد السيطرة على الناقلة يوم الأحد وانحرف عن الطريق لتسقط في منطقة أوندو أوديجبو، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأشار إلى أن "المشكلة تمثلت في محاولة سكان المنطقة الحصول على الوقود عبر فتح تجويف في الصهريج"، ملمحًا إلى أن ذلك ربما يكون سبب الانفجار.
وقالت السلطات إن جميع الضحايا احترقوا بصورة يصعب معها التعرف عليهم.
غالبًا ما تؤدي محاولات سحب الوقود من مواقع حوادث الناقلات إلى وفيات في أجزاء من نيجيريا، حيث واصلت أسعار البنزين ارتفاعها هذا العام إلى أكثر من الضعف.
يُذكر أن حوادث الشاحنات المميتة شائعة بمعظم الطرق الرئيسة في جنوب نيجيريا.
في يناير، قتل 20 شخصًا في حادثين لشاحنتين في جنوب غرب البلاد، بينما لقي 12 شخصًا حتفهم في ظروف مماثلة في نوفمبر.
وفق صون الله فإن هناك صعوبة في تطبيق لوائح المرور، وتسعى السلطات حاليًا إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.