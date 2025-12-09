إصابة 30 شخصًا على الأقل بعد زلزال ضرب اليابان

أصيب 30 شخصًا على الأقل بعدما ضرب زلزال بلغت قوته (7.2) درجات على مقياس ريختر المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال اليابان، وألحق أضرارًا بالعديد من الطرق، وتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.