إصابة 30 شخصًا على الأقل بعد زلزال ضرب اليابان

أصيب 30 شخصًا على الأقل بعدما ضرب زلزال بلغت قوته (7.2) درجات على مقياس ريختر المنطقة المحيطة بمحافظة أوموري شمال اليابان، وألحق أضرارًا بالعديد من الطرق، وتسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف الأشخاص.
وأوضحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن 30 شخصًا أصيبوا نتيجة الزلزال، الذي تسبب في حدوث أمواج تسونامي وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترًا.
وذكرت أجهزة الطوارئ أن نحو 28 ألف شخص نُصحوا بعد الزلزال بإخلاء منازلهم، فيما حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمال وقوع موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.
وعُلّقت خدمة قطارات شينكانسن السريعة في بعض المناطق بينما يقوم مهندسون بفحص أي ضرر قد يلحق بالمسارات.