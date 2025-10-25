منظمة الصحة العالمية: العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا

وذكرت المنظمة عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن مرض شلل الأطفال كان يصيب نحو 350 ألف طفل سنويًا قبل 35 عامًا، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 50 حالة فقط في عام 2025، بفضل المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال التي أُطلقت عام 1988 بقيادة منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين.