فقد عقله بعد طلاق زوجته.. بالفيديو رجل صيني يقتل 35 شخصاً ويصيب 43 آخرين

أعلنت الشرطة الصينية، الثلاثاء، عن احتجاز رجل يبلغ من العمر 62 عاماً، بعد أن نفّذ هجوماً مروعاً بسيارته استهدف عدداً كبيراً من الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة في مركز رياضي بمدينة تشوهاي جنوب الصين، وأدى الهجوم إلى مقتل 35 شخصاً وإصابة 43 آخرين بجروح خطيرة، في حادث وصفته السلطات بأنه كارثي.
ووقعت الحادثة، يوم الاثنين، بالتزامن مع انطلاق المعرض السنوي للطيران الذي يقيمه جيش التحرير الشعبي في المدينة، حيث تداول رواد منصة "إكس" مقاطع مصورة للحادث المروع، أظهرت رجل إطفاء يجري عملية إنعاش قلبية رئوية لأحد المصابين، بينما ظهر آخرون يصرخون طلباً للمساعدة.
ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الحوادث المأساوية في الصين، حيث شهدت البلاد عدة اعتداءات عشوائية على المدنيين في الآونة الأخيرة، من بينها هجوم بالسكين في مدرسة ببكين الشهر الماضي، وأسفر عن إصابة 5 أطفال، بالإضافة إلى حادث مماثل في شنغهاي أودى بحياة 3 أشخاص وفق ما ذكرته سكاي نيوز عربية.