فقد عقله بعد طلاق زوجته.. بالفيديو رجل صيني يقتل 35 شخصاً ويصيب 43 آخرين

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الحوادث المأساوية في الصين، حيث شهدت البلاد عدة اعتداءات عشوائية على المدنيين في الآونة الأخيرة، من بينها هجوم بالسكين في مدرسة ببكين الشهر الماضي، وأسفر عن إصابة 5 أطفال، بالإضافة إلى حادث مماثل في شنغهاي أودى بحياة 3 أشخاص وفق ما ذكرته سكاي نيوز عربية.