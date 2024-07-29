قبيل الإقلاع في الصيف الملتهب.. هذا هو الحد الأقصى لدرجة الحرارة داخل الطائرة

وقد تكون هذه الحادثة بمثابة لمحة عما سيحدث في المستقبل، وفق الشبكة، فمنذ أن أطلقت الرابطة تطبيقًا يمكن للركاب وأفراد الطاقم الإبلاغ عن حالات ارتفاع درجة حرارة المقصورة بشكل غير مريح، تلقت في السنوات الخمس التي تلت ذلك، أكثر من 4000 تقرير عن درجات حرارة شديدة، منها 80 بالمائة تتعلق بالصعود إلى الطائرة.