وسط الغابة.. شاهد: طائرة بوينغ مهجورة تثير حيرة سكان إندونيسيا

ويعتقد عدد من سكان الجزيرة السياحية، أن الطائرة جُلبت إلى المكان على شكل أجزاء، ثم أعيد تجميعها من طرف رجل أعمال طموح، حرص على إنشاء مطعم، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.