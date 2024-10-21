يمكن استخدامه كـ"علامات أمنية".. اليابان تبتكر حبرًا يتغير لونه عند تعرضه للضوء والحرارة

وتُحَوِّل هذه الإضافة الجزيئاتِ التي صنعها العلماء إلى نوع من الحبر المتغير الذي يكتسب لونًا برتقاليًّا عند تعرضه للأشعة فوق البنفسجية أو عند تسخينها إلى درجة حرارة 110 درجة مئوية، ويتغير لونه تمامًا عند تعرضه لفترة وجيزة لأشعة الشمس أو الإضاءة الاصطناعية. وهذا يسمح باستخدامه لوضع العلامات والنقوش التي ستظهر أو تختفي في ظل ظروف معينة أو ظروف البيئة المحيطة به.