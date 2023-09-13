الصين تنفي حظر شراء أو استخدام الهواتف الأجنبية مثل "أبل"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، عدم فرض حظر على شراء أو استخدام هواتف أجنبية.
جاء ذلك ردًا على تقارير إعلامية ذكرت أن بعض الهيئات والشركات الحكومية طلبت من موظفيها عدم استخدام هواتف أبل في العمل.
ووفق وكالة "رويترز"، قالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ: "لم تُصدِر الصين أي قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف أبل".
وأضافت: "تولِي الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتتعامل مع الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء".
وذكرت تقارير في وقت سابق أن الصين وسعت القيود الحالية المفروضة على استخدام المسؤولين الحكوميين لأجهزة آيفون، وطلبت من الموظفين في بعض الوكالات الحكومية المركزية التوقف عن استخدام هواتف أبل داخل العمل.
وقالت ماو نينغ: إن الصين تأمل في أن تلتزم جميع شركات الهواتف المحمولة بالقوانين واللوائح، وكذلك تعزيز إدارة أمن البيانات.