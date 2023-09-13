الصين تنفي حظر شراء أو استخدام الهواتف الأجنبية مثل "أبل"

وذكرت تقارير في وقت سابق أن الصين وسعت القيود الحالية المفروضة على استخدام المسؤولين الحكوميين لأجهزة آيفون، وطلبت من الموظفين في بعض الوكالات الحكومية المركزية التوقف عن استخدام هواتف أبل داخل العمل.