"ستارلاينر" لديها فرصتان لإطلاق أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء

وكانت مركبة "ستارلاينر" قد ألغت إطلاق أول مهمة مأهولة لها مؤخرًا؛ بسبب مشكلة في اللحظة الأخيرة في نظام الكمبيوتر الأرضي، الذي يلعب دورًا رئيسيًّا في إطلاق الصاروخ.