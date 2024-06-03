"ستارلاينر" لديها فرصتان لإطلاق أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن طائرة "بوينغ ستارلاينر" لديها فرصتان إضافيتان هذا الأسبوع لإطلاق أول رحلة مأهولة لها إلى الفضاء.
وكانت مركبة "ستارلاينر" قد ألغت إطلاق أول مهمة مأهولة لها مؤخرًا؛ بسبب مشكلة في اللحظة الأخيرة في نظام الكمبيوتر الأرضي، الذي يلعب دورًا رئيسيًّا في إطلاق الصاروخ.
وقالت ناسا إنها تناقش حاليًا تقييم المشكلة وإمكانية تأجيل الإطلاق إلى 5 أو 6 يونيو الجاري.
ولم يتم إلغاء عملية الإطلاق بسبب مشكلة في مركبة ستارلاينر نفسها؛ ولكن بسبب إصدار تعليق تلقائي من جهاز تسلسل الإطلاق الأرضي لسبب غير معروف في ذلك الوقت.
وفي مؤتمر صحفي في وقت لاحق؛ أوضح توري برونو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ستارلاينر، أن الأمر واجَهَ مشكلة في التحقق من تكرار جهاز تسلسل الإطلاق.
وقال برونو إن هناك ثلاثة أجهزة كمبيوتر كبيرة في هذا النظام، وجميعها متشابهة؛ لذا فهي "زائدة عن الحاجة ثلاث مرات".
وأثناء فحص سلامة النظام في الدقائق التي سبقت الإطلاق؛ كان أحد أجهزة الكمبيوتر بطيئًا؛ مما أدى إلى تعليق تلقائي.
وقالت ناسا إن قرار التخلي عن محاولة الإطلاق اليوم تم اتخاذه من أجل "منح الفريق وقتًا إضافيًّا لتقييم مشكلة معدات الدعم الأرضية".
وسيتم فتح نافذة الإطلاق مرة أخرى في 5 يونيو؛ ولكن لم يتم الإعلان عن وقت الإطلاق المستهدف حتى الآن.
وإذا لم تطِر ستارلاينر بحلول 6 يونيو؛ فسوف يتم تأخيرها لمدة 10 أيام أخرى على الأقل.