مع تزايد الظواهر الجوية المتطرفة.. دراسة تحذر: البرد القارس والحر الشديد يزيدان خطر وفاة مرضى القلب

ونُشر البحث في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لأمراض القلب (JAMA Cardiology)، وهو جهد دولي قادته كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، وحلل بيانات أكثر من 250 ألف مريض بقصور القلب توفوا بين عامي 2006 و2021. وباستخدام السجلات الصحية الوطنية السويدية ونماذج المناخ عالية الدقة، وجد الباحثون علاقة "على شكل حرف U" بين درجة الحرارة والوفيات، مما يعني أن الإنخفاض الشديد والإرتفاع الشديد في الحرارة يزيد معدل الوفيات .