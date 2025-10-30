مع تزايد الظواهر الجوية المتطرفة.. دراسة تحذر: البرد القارس والحر الشديد يزيدان خطر وفاة مرضى القلب

كشفت دراسة سويدية واسعة النطاق أن كلاً من البرد القارس والحر الشديد يزيدان بشكل كبير من خطر الوفاة لدى مرضى قصور القلب، مع تزايد المخاطر المرتبطة بالحرارة بمرور الوقت.
ونُشر البحث في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية لأمراض القلب (JAMA Cardiology)، وهو جهد دولي قادته كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة، وحلل بيانات أكثر من 250 ألف مريض بقصور القلب توفوا بين عامي 2006 و2021. وباستخدام السجلات الصحية الوطنية السويدية ونماذج المناخ عالية الدقة، وجد الباحثون علاقة "على شكل حرف U" بين درجة الحرارة والوفيات، مما يعني أن الإنخفاض الشديد والإرتفاع الشديد في الحرارة يزيد معدل الوفيات .
وذكرت الدراسة أن "التعرض قصير المدى لدرجات الحرارة المحيطة المنخفضة والعالية ارتبط بزيادة وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية".
ووفقاً لتقرير نشر امس الأربعاء، على موقع "ميديكال إكسبريس"، فإنه بين عامي 2006 و2021، أدى التعرض لدرجات الحرارة الباردة ( أدنى 2.5% من درجات الحرارة المحلية للمنطقة) إلى زيادة معدلات الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 16%. كما أدى ارتفاع درجات الحرارة (أعلى 2.5% من درجات الحرارة المحلية) إلى زيادة معدلات الوفيات بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 8 %.
وقد تضاعفت مخاطر الحرارة في الفترة 2014-2021 مقارنة بالسنوات السابقة.
وخلص الباحثون إلى أن "خطر الوفيات المرتبطة بالحرارة يبدو أنه يتزايد بمرور الوقت"، مشيرين إلى تغير المناخ كعامل محتمل.
وتشمل الفئات الأكثر عرضة للخطر الرجال، ومرضى السكري، ومستخدمي مدرات البول في الطقس البارد، والمرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني أو التعرض لمستويات عالية من الأوزون أثناء موجات الحر.
مع تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، تؤكد الدراسة على الحاجة الملحة إلى سياسات صحية تراعي المناخ.