أرسلت سيرتها الذاتية على كعكة لشركة كبرى.. فهل حصلت على الوظيفة؟

في احتفال الشركة

وأضافت أن الشركة العملاقة كانت تنظم حينها احتفالًا بمناسبة ما يُعرف بـ(Just Do It Day)، وهو احتفال يمارس فيه الموظفون ألعابًا رياضية، وكان يوافق 8 سبتمبر الجاري.