الصحفيون يقلبون الطاولة.. تهديد أوروبي لـ"ماسك" بعقوبات قريبة!

وكتب ماسك في تغريدة الأربعاء أن مطاردًا مجنونًا تعقّب سيارته في لوس أنجلوس بينما كان مع طفله، كما ذكر تعقُّب طائرته الخاصة أيضًا، وأعلن في هذه التغريدة أنه سيقاضي الشخص الذي يقف وراء حساب "إيلون-جيت" المعلَّق الآن.