الصحفيون يقلبون الطاولة.. تهديد أوروبي لـ"ماسك" بعقوبات قريبة!

عبَّرت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة عن "قلقها" بعد تعليق حسابات صحفيين على شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي، وهددت مالكها الجديد إلون ماسك بفرض "عقوبات قريبًا".
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، فيرا جوروفا، إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحفيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".
وأضافت: "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن هناك خطوطًا حمراء، وهناك عقوبات قريباً".
وعلَّق موقع "تويتر" أمس الخميس حسابات عدد من الصحفيين الذين يغطون شبكة التواصل الاجتماعي ومالكها الجديد إيلون ماسك. وكتب بعض الصحفيين تغريدات بشأن قرار تويتر تعليق الحسابات التي تحدثت عن رحلات لإيلون ماسك على متن طائرة خاصة.
ويعمل هؤلاء الصحفيون في وسائل إعلام، بينها "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، بينما طال الإجراء صحفيين مستقلين أيضًا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
ودانت "سي إن إن" التعليق، ووصفته بأنه "متسرع وغير مبرر لحسابات عدد من المراسلين. إنه أمر مزعج، لكنه غير مفاجئ".
وأضافت: "عدم الاستقرار والتقلبات المتزايدة في تويتر يثيران قلقًا خاصًّا لأي شخص يستخدم المنصة". موضحة أنها طلبت من تويتر توضيحًا، وقالت "سنعيد تقييم علاقتنا بناءً على هذا الرد".
وكتب ماسك في تغريدة الأربعاء أن مطاردًا مجنونًا تعقّب سيارته في لوس أنجلوس بينما كان مع طفله، كما ذكر تعقُّب طائرته الخاصة أيضًا، وأعلن في هذه التغريدة أنه سيقاضي الشخص الذي يقف وراء حساب "إيلون-جيت" المعلَّق الآن.
وأنشأ هذا الحساب طالب، ويتابعه نحو نصف مليون شخص. وكان هذا الحساب يستخدم بيانات عامة للإشارة بشكل تلقائي إلى زمن ومكان إقلاع وهبوط طائرة رئيس "سبايس-إكس" و"تسلا".