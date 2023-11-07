"جماعة جيش التحرير" الكولومبية تعلن شروط إطلاق سراح والد لاعب "ليفربول"

وأكمل: "في كل ثانية، وفي كل دقيقة، نشعر بالقلق أكثر، ليس لدينا كلمات لوصف المشاعر الفظيعة التي تشعر بها العائلة، وسيظل الأمر كذلك طالما لم يعد إلى المنزل، أتوسل إليكم أن تطلقوا سراح والدي، مع احترام نزاهته".