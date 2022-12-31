تعرف على أول دولة في العالم سوف تستقبل العام الجديد 2023

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويًّا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.