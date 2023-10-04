بدون قصد.. نشر أسماء الفائزين المحتملين بجائزة نوبل للكيمياء

نشرت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، عن غير قصد، أسماء 3 علماء قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام؛ على الرغم من أن المعهد الذي يمنح الجائزة قال إن القرار لن يعلن قبل ساعات.