لمنع التزوير والسرقة.. "شنغن" تغير الملصق بتأشيرة رقمية

تعمل الدول الأوروبية على نظام جديد للحصول على تأشيرة شنغن عبر الإنترنت لتبسيط العملية وتحسين مستوى الأمن بتغير الملصق بتأشيرة رقمية.
ويُنتظر أن يبدأ الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات بهذا الشأن خلال العام الجاري لتسهيل عمليات الحصول على شنغن وتقليل الوقت ومنع المخاطر الأمنية المتعلقة بالتأشيرات المزيفة أو المسروقة .
وفي حال تمت الموافقة على القواعد المقترحة، فسيتم إنشاء منصة لطلب التأشيرة، والتي سيتم من خلالها تقديم جميع طلبات تأشيرة شنغن بطريقة رقمية مشفرة وكشفرة ثنائية الأبعاد .
وستتضمن عملية طلب التأشيرة تقديم نموذج طلب التأشيرة الكامل وجواز السفر وصورتين حديثتين وحجز رحلة ذهابًا وإيابًا وإثبات حجز الإقامة والتأمين الصحي، من بين متطلبات أخرى.
فيما سيستمر العمل على الحضور شخصيًا إلى القنصلية فقط لمقدمي الطلبات للمرة الأولى والأشخاص الذين يصدرون وثيقة سفر جديدة .