لمنع التزوير والسرقة.. "شنغن" تغير الملصق بتأشيرة رقمية

وفي حال تمت الموافقة على القواعد المقترحة، فسيتم إنشاء منصة لطلب التأشيرة، والتي سيتم من خلالها تقديم جميع طلبات تأشيرة شنغن بطريقة رقمية مشفرة وكشفرة ثنائية الأبعاد .