تسرّب مياه يتلف مئات الكتب في قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر

أعلنت إدارة متحف اللوفر في باريس عن تعرض مكتبة قسم الآثار المصرية لأضرار كبيرة جراء تسرّب مياه وقع الشهر الماضي، أدى إلى تلف ما بين 300 و400 كتاب.
وأوضح نائب مدير المتحف أن الكتب المتأثرة تُستخدم بشكل شائع من قبل علماء المصريات، لكنها لا تُصنّف ضمن الكتب النادرة أو عالية القيمة. وأضاف أن المشكلة معروفة منذ سنوات، وأن أعمال الصيانة المجدولة ستنطلق في سبتمبر 2026.
وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من سرقة مجوهرات التاج من المتحف ذاته، ما كشف عن ثغرات أمنية، وأعاد طرح تساؤلات حول جاهزية المتحف لحماية مقتنياته.
ويواجه المتحف – الذي يُعد الأكثر زيارة في العالم – تحديًا متزايدًا في صيانة بنيته التحتية، لحماية إرثه الثقافي من مخاطر الإهمال، سواء عبر أنظمة المراقبة أو الصيانة الدورية للمنشآت والمحفوظات.