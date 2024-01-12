"الغذاء والدواء" الأمريكية.. تنفي وجود روابط بين أدوية فقدان الوزن والانتحار

وأوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الوقت الحالي، مقدمي الرعاية الصحية، مثل الأطباء، بمراقبة مرضاهم لاكتشاف أعراض الاكتئاب الجديدة أو المتفاقمة، أو أفكار انتحارية، أو أي تغيرات غير عادية في المزاج أو السلوك، وفقًا للمعلومات المتوفرة في وصف الأدوية.