فيديو متداول.. ترامب يعطّر الرئيس السوري والأخير يرد بهدية تاريخية

من جانبه، رد الرئيس السوري أحمد الشرع على المبادرة بإهداء ترامب مجموعة هدايا أثرية تحمل رمزية تاريخية، تضمنت نسخًا من أول أبجدية مكتشفة، وأول ختم، وأول نوتة موسيقية.