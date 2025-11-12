فيديو متداول.. ترامب يعطّر الرئيس السوري والأخير يرد بهدية تاريخية

في مشهد غير معتاد، وثّق مقطع فيديو متداول قيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برش عطـره الخاص على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، واصفًا إياه بأنه "أفضل عطر"، قبل أن يهدي نسخة منه لزوجة الرئيس السوري.
وتداول مستخدمو المنصات الاجتماعية الفيديو الذي يظهر ترامب وهو يستخدم العطر المسمى "Trump Victory 45-47"، في إشارة إلى ولايتيه الرئاسيتين بصفته الرئيس الـ45 والـ47 للولايات المتحدة، ويُطرح العطر بنسختين للرجال والنساء، ويبلغ سعره 250 دولارًا.
من جانبه، رد الرئيس السوري أحمد الشرع على المبادرة بإهداء ترامب مجموعة هدايا أثرية تحمل رمزية تاريخية، تضمنت نسخًا من أول أبجدية مكتشفة، وأول ختم، وأول نوتة موسيقية.
ويأتي هذا التبادل الرمزي في سياق لفت أنظار المتابعين إلى طابع العلاقات غير التقليدي، الذي طغى على اللقاء بين الجانبين.