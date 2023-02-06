تركيا تعلن حدادًا وطنيًّا لمدة 7 أيام.. وعدد ضحايا الزلزال يصل إلى 2316 قتيلاً

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين حدادًا وطنيًّا لسبعة أيام في البلاد؛ وذلك بعد الزلزال الذي خلف حتى الآن 2316 قتيلاً في تركيا، و1348 في سوريا.