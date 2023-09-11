ثوران بركان "كيلاويا" في هاواي للمرة الثالثة هذا العام

ثار بركان كيلاويا في جزيرة بيج آيلاند في هاواي، أمس؛ حيث اقتصرت التدفقات على الأرضية المحيطة بفوهة البركان.
وذكرت إدارة الطوارئ في هاواي، أن الثوران لا يشكل تهديدًا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية، رغم أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها؛ مضيفة أن الثوران سبقه فترة من الزلازل القوية.
وفي السياق ذاته، رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التنبيه من البركان إلى تحذير، وقامت بتغيير رمز الطيران من البرتقالي إلى الأحمر وهو أعلى درجة.
الجدير بالذكر أن ثوران البركان يعد الثالث هذا العام؛ حيث كان قد ثار مرتين في شهريْ يناير ويونيو الماضيين.