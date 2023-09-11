ثوران بركان "كيلاويا" في هاواي للمرة الثالثة هذا العام

وذكرت إدارة الطوارئ في هاواي، أن الثوران لا يشكل تهديدًا للمناطق السكنية بسبب تدفق الحمم البركانية، رغم أن الجزيئات والغازات البركانية قد تسبب مشاكل في التنفس لمن يتعرضون لها؛ مضيفة أن الثوران سبقه فترة من الزلازل القوية.