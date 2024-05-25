هل حقًّا صرفت شركات التكنولوجيا انتباه العالم عن الخطر الوجودي للذكاء الاصطناعي؟.. عالِم يُحذِّر

وفي حديث مع صحيفة "الغارديان" في قمة الذكاء الاصطناعي في سيول بكوريا الجنوبية قال "تيجمارك": "إن التحول في التركيز من انقراض الحياة إلى مفهوم أوسع لسلامة الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تأخير غير مقبول في فرض تنظيم صارم على صانعي أكثر البرامج قوة". مضيفًا: "في عام 1942 بنى إنريكو فيرمي أول مفاعل على الإطلاق بتفاعل نووي متسلسل ذاتي الاستدامة تحت ملعب لكرة القدم في شيكاغو، وعندما علم كبار الفيزيائيين في ذلك الوقت أُصيبوا بالذعر حقًّا؛ لأنهم أدركوا أن أكبر عقبة متبقية أمام بناء قنبلة نووية قد تم التغلب عليها. لقد أدركوا أنها كانت مجرد مسألة سنوات قليلة. وفي الواقع، كانت ثلاث سنوات مع تجربة ترينيتي في عام 1945".