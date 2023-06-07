فيديو عرس يمني بالخناجر والبنادق في أمريكا.. شاهد ما فعلته الشرطة ومفاجأة النهاية

ويقول تقرير على موقع "الحرة": للوهلة الأولى تبدو هذه المشاهد من أحد الشوارع في اليمن، خلال مراسم احتفالية بزفاف أحد العرسان على الطريقة التقليدية، بكامل زيها ورقصاتها المزودة بالأسلحة البيضاء والنارية.. أجواء من البهجة عكرتها لبعض الوقت الشرطة التي أشارت إلى أن هذا الاحتفال ليس في مدينة أبين اليمنية؛ بل في ولاية ميشيغان الأمريكية. وهرعت شرطتها لإيقاف هذا الموكب الاحتفالي الغريب، بعد ورود بلاغات عن قافلة عربات تجوب الشوارع، وعلى متنها رجال مسلحون.