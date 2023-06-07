فيديو عرس يمني بالخناجر والبنادق في أمريكا.. شاهد ما فعلته الشرطة ومفاجأة النهاية
كاد موكب عرس يمني تقليدي بالخناجر والبنادق في أمريكا، أن يتحول إلى قضية إرهاب مسلح؛ وذلك بعد ورود بلاغات عن قافلة عربات تجوب شوارع ولاية ميشيغان، وعلى متنها رجال مسلحون.
ويقول تقرير على موقع "الحرة": للوهلة الأولى تبدو هذه المشاهد من أحد الشوارع في اليمن، خلال مراسم احتفالية بزفاف أحد العرسان على الطريقة التقليدية، بكامل زيها ورقصاتها المزودة بالأسلحة البيضاء والنارية.. أجواء من البهجة عكرتها لبعض الوقت الشرطة التي أشارت إلى أن هذا الاحتفال ليس في مدينة أبين اليمنية؛ بل في ولاية ميشيغان الأمريكية. وهرعت شرطتها لإيقاف هذا الموكب الاحتفالي الغريب، بعد ورود بلاغات عن قافلة عربات تجوب الشوارع، وعلى متنها رجال مسلحون.
عناصر الأمن بعد أوقفوا الموكب، اضطروا لتكبيل العريس، خلال التحقق من قانونية البنادق، وطلب التراخيص الخاصة بالمسدسات.
وفور التأكد من سلامة الوضع، وأنه لا يعدو كونه احتفالية على الطريقة الفولكلورية اليمنية التقليدية، أفرج رجال الشرطة عن العريس، وقاموا بتهنئته قبل أن يلتقطوا صورة تذكارية بهذه المناسبة غير المعهودة.
وقد نفى أحد المقربين من العريس في منشور على حسابه على "فيسبوك"، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اعتقال عريس يمني؛ مؤكدًا أن مراسم العرس تمت بالطريقة المُعَد لها مسبقًا، معتبرًا ما قامت به الشرطة إجراءً رسميًّا احترازيًّا من أجل سلامة الجميع.