الأمم المتحدة: موجات الحر بأوروبا ستزداد تواترًا حتى 2060 بسبب تغيُّر المناخ

وقال روبرت ستيفانسكي، رئيس الخدمات المناخية التطبيقية في المنظمة: "ما يقلقنا هو أن الفاصل الزمني بين هذه الأرقام القياسية يتقلص"، مشيرًا إلى أن البرتغال اقتربت هذا الأسبوع من الرقم القياسي الأوروبي البالغ 48.8 درجة مئوية، الذي سُجل العام الماضي في صقلية (إيطاليا).