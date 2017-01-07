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"STC"  تعلن نجاح تجربة شبكة الجيل الخامس بسرعة 70 جيجا بت بالثانية

الخطوة تعتبر نقلة نوعية لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "STC" عن نجاح التجارب الفنية المتقدمة على تقنية الجيل الخامس، وذلك كجزء من إستراتيجية الشركة في قيادة التطور التكنولوجي وريادة تقديم الخدمات الحديثة والمتقدم، حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وستؤدي شبكة الجيل الخامس إلى نقلة نوعية في الخدمات والتطبيقات المستقبلية، ونجحت الشركة في تنفيذ تجربة فريدة في مجال شبكة الجيل الخامس للجوال، حيث تمكنت من الوصول إلى مستويات عالية في سرعة الشبكة "أكثر من 70 جيجا بت بالثانية". 

 

وتهدف هذه التجارب إلى تحقيق سجلات قياسية في تقنيات شبكة البيانات وجودة الخدمات المقدمة للعميل، حسب مقاييس ومعايير دولية جديدة. 

 

وقال المهندس ناصر سليمان الناصر النائب الأعلى للرئيس للتقنية والعمليات في شركة الاتصالات: "ستعزز هذه الإنجازات في التقنيات المتطورة مركز الصدارة لشركة الاتصالات السعودية في سوق الاتصالات، الذي يشهد متغيرات مستمرة وتنافسية عالية، والنجاح في تحقيق سرعات تفوق 70 جيجا بت بالثانية في تجارب الجيل الخامس هو إنجاز كبير على كل المستويات".

 

وأضاف: "الشركة ملتزمة بالمحافظة على الريادة على مستوى المنطقة والعالم، وما نحققه من نتائج كبيرة يعتبر تجسيدًا لحرص الشركة على التفاعل المبكر مع توجهات الأسواق وتحديات المستقبل".

وأردف: "نحن فخورون بهذا الانجاز الكبير في شبكة الجيل الخامس والذي وبدون شك سوف يمهد الطريق لنقلة رقمية وثورة أكيدة في خدمات وتطبيقات الجيل الخامس".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"STC"  تعلن نجاح تجربة شبكة الجيل الخامس بسرعة 70 جيجا بت بالثانية
سبق

أعلنت شركة الاتصالات السعودية "STC" عن نجاح التجارب الفنية المتقدمة على تقنية الجيل الخامس، وذلك كجزء من إستراتيجية الشركة في قيادة التطور التكنولوجي وريادة تقديم الخدمات الحديثة والمتقدم، حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وستؤدي شبكة الجيل الخامس إلى نقلة نوعية في الخدمات والتطبيقات المستقبلية، ونجحت الشركة في تنفيذ تجربة فريدة في مجال شبكة الجيل الخامس للجوال، حيث تمكنت من الوصول إلى مستويات عالية في سرعة الشبكة "أكثر من 70 جيجا بت بالثانية". 

 

وتهدف هذه التجارب إلى تحقيق سجلات قياسية في تقنيات شبكة البيانات وجودة الخدمات المقدمة للعميل، حسب مقاييس ومعايير دولية جديدة. 

 

وقال المهندس ناصر سليمان الناصر النائب الأعلى للرئيس للتقنية والعمليات في شركة الاتصالات: "ستعزز هذه الإنجازات في التقنيات المتطورة مركز الصدارة لشركة الاتصالات السعودية في سوق الاتصالات، الذي يشهد متغيرات مستمرة وتنافسية عالية، والنجاح في تحقيق سرعات تفوق 70 جيجا بت بالثانية في تجارب الجيل الخامس هو إنجاز كبير على كل المستويات".

 

وأضاف: "الشركة ملتزمة بالمحافظة على الريادة على مستوى المنطقة والعالم، وما نحققه من نتائج كبيرة يعتبر تجسيدًا لحرص الشركة على التفاعل المبكر مع توجهات الأسواق وتحديات المستقبل".

وأردف: "نحن فخورون بهذا الانجاز الكبير في شبكة الجيل الخامس والذي وبدون شك سوف يمهد الطريق لنقلة رقمية وثورة أكيدة في خدمات وتطبيقات الجيل الخامس".

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
02:57 PM
الخطوة تعتبر نقلة نوعية لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

"STC"  تعلن نجاح تجربة شبكة الجيل الخامس بسرعة 70 جيجا بت بالثانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية "STC" عن نجاح التجارب الفنية المتقدمة على تقنية الجيل الخامس، وذلك كجزء من إستراتيجية الشركة في قيادة التطور التكنولوجي وريادة تقديم الخدمات الحديثة والمتقدم، حيث يعد هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وستؤدي شبكة الجيل الخامس إلى نقلة نوعية في الخدمات والتطبيقات المستقبلية، ونجحت الشركة في تنفيذ تجربة فريدة في مجال شبكة الجيل الخامس للجوال، حيث تمكنت من الوصول إلى مستويات عالية في سرعة الشبكة "أكثر من 70 جيجا بت بالثانية". 

 

وتهدف هذه التجارب إلى تحقيق سجلات قياسية في تقنيات شبكة البيانات وجودة الخدمات المقدمة للعميل، حسب مقاييس ومعايير دولية جديدة. 

 

وقال المهندس ناصر سليمان الناصر النائب الأعلى للرئيس للتقنية والعمليات في شركة الاتصالات: "ستعزز هذه الإنجازات في التقنيات المتطورة مركز الصدارة لشركة الاتصالات السعودية في سوق الاتصالات، الذي يشهد متغيرات مستمرة وتنافسية عالية، والنجاح في تحقيق سرعات تفوق 70 جيجا بت بالثانية في تجارب الجيل الخامس هو إنجاز كبير على كل المستويات".

 

وأضاف: "الشركة ملتزمة بالمحافظة على الريادة على مستوى المنطقة والعالم، وما نحققه من نتائج كبيرة يعتبر تجسيدًا لحرص الشركة على التفاعل المبكر مع توجهات الأسواق وتحديات المستقبل".

وأردف: "نحن فخورون بهذا الانجاز الكبير في شبكة الجيل الخامس والذي وبدون شك سوف يمهد الطريق لنقلة رقمية وثورة أكيدة في خدمات وتطبيقات الجيل الخامس".

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