"STC" توقع اتفاقية لرقمنة أعمال "الجميح"

على هامش مشاركتها في "جيتكس دبي2017"

وقعت شركة الاتصالات السعودية STC""، ممثلة بوحدة قطاع الأعمال، اليوم، اتفاقية إستراتيجية مع شركة الجميح للسيارات لتوفير مجموعة من حلول الاتصالات وتقنية المعلومات لترقية البنية التحتية الخاصة برقمنة خدمات الأعمال.

جاء ذلك على هامش مشاركة "STC" في معرض جيتكس 2017 المقام حالياً في غمارة دبي، حيث مثل "الجميح" في الاتفاقية، رئيسها التنفيذي، وليد الجميح، ومثّل الاتصالات السعودية المهندس آنف بن أحمد أبانمي، نائب الرئيس لمبيعات الشركات.

وقال وليد الجميح عقب التوقيع: اعتمدنا الاتصالات السعودية كشريك في مشاريع توسعة البنية التحية الخاصة برقمنة أعمالنا، وربط فروعنا، بناءً على خبرتنا السابقة معهم ومعرفتنا من خلال هذه التجربة بمدى نفاذ شبكاتها الوطنية التي تصل جميع مناطق المملكة، وجدوى الحل المقدم لترقية بنيتنا التحتية الخاصة بتقنية المعلومات.

من جهته قال آنف أبانمي: شكّلنا مجموعة من حلول الاتصالات وتقنية المعلومات، التي أخذت بعين الاعتبار توسعة البنية التحتية الداعمة لرقمنة أعمال شركة الجميح لتوفير تجربة موحدة لعملائها عند زيارتهم أي فرع من فروع الشركة حول المملكة.

جدير بالذكر أن "STC أعمال" توفر مجموعة من حلول الاتصالات وتقنية المعلومات التي تلبي حاجات ومتطلبات الجهات الحكومية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبيرة من خلال العديد من الخدمات الرقمية والمدارة والسحابية الموفرة المتطورة من خلال مجموعة من مراكز البيانات بالمملكة.