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تفقّد وإزالة ودعم.. هكذا تتأهب "أمانة تبوك" للتعامل مع مخاطر السيول

فرق ووحدات مجهزة تنتشر بالمواقع ورفع درجة الاستعداد لتلقي البلاغات

وجّه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، البلديات، بتسخير إمكاناتها كافة، ووضعها في حال الاستعداد والتأهب الدائم للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول، وتنظيف مناطق تجمعات المياه؛ كالأودية ومصارف المياه في المناطق المنخفضة والطرق.

وتضمنت التوجيهات تفقّد سلامة شبكات تصريف مياه الأمطار ومصارف السيول في جميع المدن والمحافظات، وإزالة أي عوائق قد تؤثر في فعاليتها، ودعم جهود الجهات والأجهزة الحكومية كافة في التعامل مع الأمطار والسيول، كما شدّد على متابعة مراكز الطوارئ بالأمانات لكل المستجدات والمتغيرات، والتواصل الدائم على مدار الساعة مع الجهات المعنية كافة، لنشر الفرق والوحدات الميدانية المجهزة بالمعدات والآليات في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الأمطار والسيول، والتأهب للتعامل مع الأمطار التي قد تشهدها المنطقة -بمشيئة الله- في قادم الأيام.

إلى ذلك، قامت آليات أمانة تبوك، بإزالة الحشائش والترسبات الأرضية بوادي أبو نشيفة ووادي ضبعان بمساحة إجمالية تتجاوز مليونَي متر مربع، كما تواصل الأمانة، العمل لرفع درجة الاستعداد في جميع مراكز العمليات بالبلديات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والاتصالات والاستفسارات كافة حول وجود أيّ تجمعات لمياه الأمطار والسيول تمثل خطراً على المواطنين والمقيمين، وتمرير البلاغات إلى الجهات المعنية بذلك.

تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفقّد وإزالة ودعم.. هكذا تتأهب "أمانة تبوك" للتعامل مع مخاطر السيول
سبق

وجّه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، البلديات، بتسخير إمكاناتها كافة، ووضعها في حال الاستعداد والتأهب الدائم للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول، وتنظيف مناطق تجمعات المياه؛ كالأودية ومصارف المياه في المناطق المنخفضة والطرق.

وتضمنت التوجيهات تفقّد سلامة شبكات تصريف مياه الأمطار ومصارف السيول في جميع المدن والمحافظات، وإزالة أي عوائق قد تؤثر في فعاليتها، ودعم جهود الجهات والأجهزة الحكومية كافة في التعامل مع الأمطار والسيول، كما شدّد على متابعة مراكز الطوارئ بالأمانات لكل المستجدات والمتغيرات، والتواصل الدائم على مدار الساعة مع الجهات المعنية كافة، لنشر الفرق والوحدات الميدانية المجهزة بالمعدات والآليات في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الأمطار والسيول، والتأهب للتعامل مع الأمطار التي قد تشهدها المنطقة -بمشيئة الله- في قادم الأيام.

إلى ذلك، قامت آليات أمانة تبوك، بإزالة الحشائش والترسبات الأرضية بوادي أبو نشيفة ووادي ضبعان بمساحة إجمالية تتجاوز مليونَي متر مربع، كما تواصل الأمانة، العمل لرفع درجة الاستعداد في جميع مراكز العمليات بالبلديات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والاتصالات والاستفسارات كافة حول وجود أيّ تجمعات لمياه الأمطار والسيول تمثل خطراً على المواطنين والمقيمين، وتمرير البلاغات إلى الجهات المعنية بذلك.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
10:30 AM

تفقّد وإزالة ودعم.. هكذا تتأهب "أمانة تبوك" للتعامل مع مخاطر السيول

فرق ووحدات مجهزة تنتشر بالمواقع ورفع درجة الاستعداد لتلقي البلاغات

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بدر الجبل - تبوك
0
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وجّه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، البلديات، بتسخير إمكاناتها كافة، ووضعها في حال الاستعداد والتأهب الدائم للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول، وتنظيف مناطق تجمعات المياه؛ كالأودية ومصارف المياه في المناطق المنخفضة والطرق.

وتضمنت التوجيهات تفقّد سلامة شبكات تصريف مياه الأمطار ومصارف السيول في جميع المدن والمحافظات، وإزالة أي عوائق قد تؤثر في فعاليتها، ودعم جهود الجهات والأجهزة الحكومية كافة في التعامل مع الأمطار والسيول، كما شدّد على متابعة مراكز الطوارئ بالأمانات لكل المستجدات والمتغيرات، والتواصل الدائم على مدار الساعة مع الجهات المعنية كافة، لنشر الفرق والوحدات الميدانية المجهزة بالمعدات والآليات في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الأمطار والسيول، والتأهب للتعامل مع الأمطار التي قد تشهدها المنطقة -بمشيئة الله- في قادم الأيام.

إلى ذلك، قامت آليات أمانة تبوك، بإزالة الحشائش والترسبات الأرضية بوادي أبو نشيفة ووادي ضبعان بمساحة إجمالية تتجاوز مليونَي متر مربع، كما تواصل الأمانة، العمل لرفع درجة الاستعداد في جميع مراكز العمليات بالبلديات على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والاتصالات والاستفسارات كافة حول وجود أيّ تجمعات لمياه الأمطار والسيول تمثل خطراً على المواطنين والمقيمين، وتمرير البلاغات إلى الجهات المعنية بذلك.

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