أمانة الرياض تقرّر إغلاق المجمعات التجارية احترازًا

باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم، توجيهها لإغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات احترازًا.



وقالت أمانة الرياض: إنه "في إطار الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا؛ تقرّر إغلاق المجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن ألعاب الأطفال، باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات".



وأضافت: "تزامنًا مع الجهود الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ فقد تقرر ‏منع الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي بمنطقة الرياض، سواء المفتوحة أو المغلقة، واقتصار تقديم الخدمة على طلب السيارات والتوصيل فقط".