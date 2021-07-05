"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة
قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-05
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:22 AM
"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة
قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى 8 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.