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"الصحة": تسجيل 177 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 169 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": نواصل مراقبة "كورونا المتحور" ونعمل على إنشاء مراكز تطعيم في جميع المناطق

قالت: شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة.. والوضع الصحي للمملكة مطمئن

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، موضحةً أن هناك أسباباً أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

قالت الوزارة: نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة، والوضع الصحي لـ #المملكة مطمئن جداً فيما يتعلق بالجائحة.

وكشفت الوزارة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.

وأضافت الوزارة: شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا، ونعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع مناطق #المملكة.

وكان متحدث الوزارة قد أكد أمس أنه ولله الحمد لم يتم رصد أي حالة في المملكة حتى الآن لفيروس كورونا المتحور.

وقال: لدينا لجان علمية وخبراء يتابعون ويرصدون كل المستجدات المتعلقة بالجائحة، وأنصح الجميع بأهمية ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فإن الفيروس بجميع تحوراته إذا التزمنا لا يستطيع الانتقال بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": نواصل مراقبة "كورونا المتحور" ونعمل على إنشاء مراكز تطعيم في جميع المناطق
سبق

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، موضحةً أن هناك أسباباً أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

قالت الوزارة: نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة، والوضع الصحي لـ #المملكة مطمئن جداً فيما يتعلق بالجائحة.

وكشفت الوزارة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.

وأضافت الوزارة: شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا، ونعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع مناطق #المملكة.

وكان متحدث الوزارة قد أكد أمس أنه ولله الحمد لم يتم رصد أي حالة في المملكة حتى الآن لفيروس كورونا المتحور.

وقال: لدينا لجان علمية وخبراء يتابعون ويرصدون كل المستجدات المتعلقة بالجائحة، وأنصح الجميع بأهمية ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فإن الفيروس بجميع تحوراته إذا التزمنا لا يستطيع الانتقال بإذن الله.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
03:19 PM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
04:24 PM

"الصحة": نواصل مراقبة "كورونا المتحور" ونعمل على إنشاء مراكز تطعيم في جميع المناطق

قالت: شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة.. والوضع الصحي للمملكة مطمئن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,482

أكدت وزارة الصحة، اليوم، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، موضحةً أن هناك أسباباً أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

قالت الوزارة: نقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة، والوضع الصحي لـ #المملكة مطمئن جداً فيما يتعلق بالجائحة.

وكشفت الوزارة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.

وأضافت الوزارة: شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا، ونعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع مناطق #المملكة.

وكان متحدث الوزارة قد أكد أمس أنه ولله الحمد لم يتم رصد أي حالة في المملكة حتى الآن لفيروس كورونا المتحور.

وقال: لدينا لجان علمية وخبراء يتابعون ويرصدون كل المستجدات المتعلقة بالجائحة، وأنصح الجميع بأهمية ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فإن الفيروس بجميع تحوراته إذا التزمنا لا يستطيع الانتقال بإذن الله.

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