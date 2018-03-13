إجراءات احترازية في مرافق مدينة ينبع الصناعية.. للتصدّي لـ"كورونا"

شملت "السوبر ماركت والمطاعم وصوالين الحلاقة ومحلات بيع التجزئة"

ألزمت إدارة خدمات الأملاك بقطاع الخدمات المساندة التابعة للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، السوبر ماركت والبقالات، بتنظيف وتعقيم عربات التسوق والأسطح التي تلامسها الأيدي، ووضع "جل معقم" بنسبة كحول لا تقل عن 60% أمام كل "كاشير"، وكذلك عند المداخل والمخارج.

جاء ذلك بعد تنفيذ إدارة خدمات الأملاك بقطاع الخدمات المساندة، مجموعةً من الإجراءات الاحترازية في المرافق ذات العلاقة بالصحة العامة والمراكز التجارية في مدينة ‎ينبع الصناعية، ضمن المجهودات الوطنية للوقاية من ‎فيروس كورونا المستجدّ، شملت محلات السوبر ماركت والمطاعم وصوالين الحلاقة ومحلات بيع التجزئة؛ لتعريفهم بالطرق الوقائية الصحية للتعامل مع مسببات الأمراض.

وتضمّنت الإجراءات: عدم السماح لأي عامل بالعمل عند ظهور أي أعراض أنفلونزا أو أعراض مرضيّة أخرى، وإلزام العاملين بالملابس الواقية مع تغييرها باستمرار والتخلص منها بطرق آمنة، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة وبعد ملامسة الأجسام أو نقل المواد وقبل القيام بعمليات التحضير والتجهيز والتقديم.

وتم إلزام محلات الحلاقة بارتداء قفازات الأيدي والكمامات أثناء الحلاقة، وغسل اليدين بعد كل حلاقة، والتخلص من الأمواس في أوعية نفايات محكمة الغلق، وتنظيف وتعقيم أدوات الحلاقة بعد كل استخدام.