"المطيري": "قرار الترخيص للسينما" تاريخي وسيحقق فوائد اجتماعية واقتصادية

قال: يعتبر خياراً ترفيهياً للعائلة السعودية يُغنيها عن السفر لدول الجوار

وصف رئيس قسم الفن بجريدة "الرياض"، رجا بن ساير المطيري، قرار منح التراخيص وافتتاح دور للسينما في المملكة العربية السعودية، بـ"التاريخي"، حيث أنهى سنوات من الجدل، عاشها المجتمع بين مؤيد ومعارض.

وقال "المطيري" لـ"سبق": القرار جاء بمثابة إعادة السينما للمملكة بعد أن كانت موجودة قبل 30 عاماً.

وأضاف: القرار تاريخي بكل المقاييس، حيث أنهى سنوات من الجدل العقيم الذي استنزف الجهد والوقت، وهو مع ذلك قرار متوقع ومنتظر عطفاً على المتغيرات الحضارية الإيجابية التي تعيشها المملكة في العهد الجديد، والتي عبّر عنها ولي العهد أجمل تعبير حينما قال: (سنعيش حياة طبيعية.. وسنعود إلى ما كنا عليه من الإسلام الوسطي المعتدل)، وبالفعل صالات السينما كانت موجودة قبل 30 سنة، ويأتي القرار الجديد ليُعيدها إلى السعودية من جديد.

وتابع : عودة صالات السينما، لها فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة، أهمها أنها ستوفر خياراً ترفيهياً مهماً للعائلة السعودية، سيُغنيها عن السفر لدول الجوار من أجل متابعة جديد السينما، وهو ما سيبقي جانباً كبيراً من أموالها داخل منظومة الاقتصاد الوطني ويعزز من صناعة الترفيه وصناعة السياحة في السعودية.

وأردف: القرار سيعود بالنفع على صناعة السينما السعودية من خلال توفير منصات لعرض الإبداعات السعودية داخل أرض الوطن بعد أن ظلت لسنوات أسيرة للمهرجانات الدولية.