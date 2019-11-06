النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كبار العلماء": "اتفاق الرياض" ستحقق تطلعات شعب اليمن

في التصدّي لمَن لا يريد به الخير ويسعى في نشر الطائفية لديه

ثمّنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الجهود المباركة التي بذلتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، التي تكللت برأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

وقالت "الأمانة" في بيانها الصادر اليوم: إن التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الأزمة اليمنية وحماية اليمن وتحصينه ممن لا يريد به الخير ويسعى في نشر الطائفية والفوضى في اليمن والمنطقة العربية.

وأضافت: المملكة بقيادتها وحكمتها, تدرك، كما يدرك كل عاقل منصف صادق، أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في محيط يعج بالقلاقل والأزمات, ولذلك كانت هذه الدولة المباركة سبّاقة في التصدّي للمشكلات والأزمات مرتكزة في ذلك على الدين الحنيف الذي يدعو إلى توحيد الكلمة وصيانة اللحمة, واجتماع الأمة والتصدّي للفساد والإرهاب، بما تبذله من مبادرات الخير والإصلاح لدعم الأشقاء العرب والمسلمين.

وشدّدت على أن المملكة ستظل محضن العرب والمسلمين, وحصنهم المنيع في اجتماعات مباركة, لحل كل مشكلة والتغلب على كل الظروف بعون الله وتوفيقه.

هيئة كبار العلماء اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كبار العلماء": "اتفاق الرياض" ستحقق تطلعات شعب اليمن
سبق

ثمّنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الجهود المباركة التي بذلتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، التي تكللت برأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

وقالت "الأمانة" في بيانها الصادر اليوم: إن التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الأزمة اليمنية وحماية اليمن وتحصينه ممن لا يريد به الخير ويسعى في نشر الطائفية والفوضى في اليمن والمنطقة العربية.

وأضافت: المملكة بقيادتها وحكمتها, تدرك، كما يدرك كل عاقل منصف صادق، أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في محيط يعج بالقلاقل والأزمات, ولذلك كانت هذه الدولة المباركة سبّاقة في التصدّي للمشكلات والأزمات مرتكزة في ذلك على الدين الحنيف الذي يدعو إلى توحيد الكلمة وصيانة اللحمة, واجتماع الأمة والتصدّي للفساد والإرهاب، بما تبذله من مبادرات الخير والإصلاح لدعم الأشقاء العرب والمسلمين.

وشدّدت على أن المملكة ستظل محضن العرب والمسلمين, وحصنهم المنيع في اجتماعات مباركة, لحل كل مشكلة والتغلب على كل الظروف بعون الله وتوفيقه.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
01:40 PM

"كبار العلماء": "اتفاق الرياض" ستحقق تطلعات شعب اليمن

في التصدّي لمَن لا يريد به الخير ويسعى في نشر الطائفية لديه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
163

ثمّنت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الجهود المباركة التي بذلتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، التي تكللت برأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

وقالت "الأمانة" في بيانها الصادر اليوم: إن التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي سيحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في إنهاء الأزمة اليمنية وحماية اليمن وتحصينه ممن لا يريد به الخير ويسعى في نشر الطائفية والفوضى في اليمن والمنطقة العربية.

وأضافت: المملكة بقيادتها وحكمتها, تدرك، كما يدرك كل عاقل منصف صادق، أنه لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في محيط يعج بالقلاقل والأزمات, ولذلك كانت هذه الدولة المباركة سبّاقة في التصدّي للمشكلات والأزمات مرتكزة في ذلك على الدين الحنيف الذي يدعو إلى توحيد الكلمة وصيانة اللحمة, واجتماع الأمة والتصدّي للفساد والإرهاب، بما تبذله من مبادرات الخير والإصلاح لدعم الأشقاء العرب والمسلمين.

وشدّدت على أن المملكة ستظل محضن العرب والمسلمين, وحصنهم المنيع في اجتماعات مباركة, لحل كل مشكلة والتغلب على كل الظروف بعون الله وتوفيقه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,992
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,394
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,631

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة