بالفيديو .. "خالد الفيصل" يتغنى بحب الوطن في قصيدة جديدة: "‏يا أجمل الدنيا عَمَارْ وبراري"

نظم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "أجمل الدنيا"، تغنى فيها بحبه لوطنه المملكة.



وقال الأمير خالد الفيصل في قصيدته:



يامحكــمٍ شرع الله بعصــر الأحزاب

يهنـــاك شعـــبٍ بالشريعـــه يمـــاري

دستــورك القـــرآن من رب الأربـاب

ما جمّعـــه لجنــــةْ يميـــن ويســـاري

شــف ناتـج التغريب يافخـر الإنسان

وشلــون تَــوَّه بَــدْوَهُــم بالصحـــــاري

ما للعــرب قصــر ولا للقصـــر بــاب

إلاّ بحكــم الله على النـــاس جاري

الدّيـــنْ عـــزٍ بالمــــــآذن ومحـــــراب

صوتـــه رفيــــعٍ في هبــــوبٍ وذاري

من غاب عوّد له على كل ما طاب

يشتــــاق له مِصْـــبِحْ ويسريه ساري

يادار طيبــىٰ للمـــواطن والأغـــراب

يـاأجمــــل الدنيــا عَمَــــارْ وبـــــراري