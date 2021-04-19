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"الإسلامية": إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بكورونا

ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يومًا إلى 677 مسجدًا تم فتح 628 منها بعد التعقيم

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق، بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يومًا إلى 677 مسجدًا؛ تم فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة: 8 منها بمنطقة الرياض تم رصد ثمان حالات إصابة بها، وسبعة مساجد بمنطقة القصيم تم رصد سبع حالات إصابة بها، وستة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ست حالات بها، وأربعة مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، وثلاثة مساجد في كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات في كل منها، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدًا؛ عشرة منها بمنطقة القصيم، واثنان بالمناطق التالية: (الرياض، والشرقية، وجازان، ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير)؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي، أنه التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تقيد البعض بمدة مواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد؛ كان السبب في ارتفاع أعداد المساجد المغلفة لهذا اليوم؛ مؤكدة أن الواجب على الجميع استشعار عِظَم المسؤولية أمام الله عز وجل بالحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله؛ وذلك بتنفيذ كل التعليمات عند الذهاب للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإسلامية": إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بكورونا
سبق

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق، بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يومًا إلى 677 مسجدًا؛ تم فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة: 8 منها بمنطقة الرياض تم رصد ثمان حالات إصابة بها، وسبعة مساجد بمنطقة القصيم تم رصد سبع حالات إصابة بها، وستة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ست حالات بها، وأربعة مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، وثلاثة مساجد في كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات في كل منها، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدًا؛ عشرة منها بمنطقة القصيم، واثنان بالمناطق التالية: (الرياض، والشرقية، وجازان، ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير)؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي، أنه التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تقيد البعض بمدة مواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد؛ كان السبب في ارتفاع أعداد المساجد المغلفة لهذا اليوم؛ مؤكدة أن الواجب على الجميع استشعار عِظَم المسؤولية أمام الله عز وجل بالحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله؛ وذلك بتنفيذ كل التعليمات عند الذهاب للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
09:40 PM

"الإسلامية": إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بكورونا

ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يومًا إلى 677 مسجدًا تم فتح 628 منها بعد التعقيم

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عبدالله العنزي - الرياض
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باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، إغلاق 33 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق، بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يومًا إلى 677 مسجدًا؛ تم فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة: 8 منها بمنطقة الرياض تم رصد ثمان حالات إصابة بها، وسبعة مساجد بمنطقة القصيم تم رصد سبع حالات إصابة بها، وستة مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد ست حالات بها، وأربعة مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، وثلاثة مساجد في كل من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات في كل منها، ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدًا؛ عشرة منها بمنطقة القصيم، واثنان بالمناطق التالية: (الرياض، والشرقية، وجازان، ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير)؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي، أنه التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تقيد البعض بمدة مواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد؛ كان السبب في ارتفاع أعداد المساجد المغلفة لهذا اليوم؛ مؤكدة أن الواجب على الجميع استشعار عِظَم المسؤولية أمام الله عز وجل بالحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله؛ وذلك بتنفيذ كل التعليمات عند الذهاب للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.

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