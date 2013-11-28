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جامعة شقراء تقيم برنامجًا مكثفًا لخريجي التمريض

لتهيئتهم لاختبار التصنيف المهني SNLE

أعلنت جامعة شقراء ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، إقامة برنامج تدريبي مكثف لتهيئة خريجي قسم التمريض لامتحان التصنيف المهني SNLEالذي تقيمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك ضمن جهود الجامعة لرفع مستوى المخرجات التعليمية، وتهيئة الطلاب الخريجين لسوق العمل.

وأشارت الجامعة إلى أن البرنامج موجَّه لطلاب الامتياز والطلاب الخريجين، وسيستمر أسبوعَيْن، ويبدأ يوم الأحد الموافق ٢٩نوفمبر ٢٠٢١ باستخدام نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد).

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يشتمل على محاضرات ودورات تدريبية، ومراجعة للتخصصات الفرعية لعلوم التمريض، إضافة إلى تقييم مستمر للمسجلين بالبرنامج، يهدف إلى تعزيز المستوى المعرفي، وفرص حصولهم على الرخصة السعودية لمزاولة مهنة التمريض.

وبيّنت الجامعة أن أهم أهداف البرنامج هي: مساعدة الطلبة على الحصول على التصنيف والتسجيل المهني لمزاولة مهنة التمريض، وتعريف الطلبة بطبيعة امتحان هيئة التخصصات الصحية SNLE، وتحسين المهارات والاستراتيجيات في حل أسئلة الاختبارات المعيارية، إضافة إلى إجراء تدريب عملي واختبارات قصيرة متخصصة، وتزويد الطلبة بمتطلبات الامتحان وخطوات التسجيل.

الجدير ذكره أن الجامعة قدمت اعتذارها لجميع الطلبة ممن لم يتمكنوا من التسجيل في البرنامج لاكتمال المقاعد، مهيبة بطلاب الامتياز الذين يعتزمون إجراء امتحان الهيئة قريبًا إلى سرعة التواصل بالجامعة عبر البريد الإلكتروني SUSNLEReview@gmail.com ، وكتابة اسم الطالب الثلاثي، ورقمه الجامعي، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، والإيميل.

جامعة شقراء

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جامعة شقراء تقيم برنامجًا مكثفًا لخريجي التمريض
سبق

أعلنت جامعة شقراء ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، إقامة برنامج تدريبي مكثف لتهيئة خريجي قسم التمريض لامتحان التصنيف المهني SNLEالذي تقيمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك ضمن جهود الجامعة لرفع مستوى المخرجات التعليمية، وتهيئة الطلاب الخريجين لسوق العمل.

وأشارت الجامعة إلى أن البرنامج موجَّه لطلاب الامتياز والطلاب الخريجين، وسيستمر أسبوعَيْن، ويبدأ يوم الأحد الموافق ٢٩نوفمبر ٢٠٢١ باستخدام نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد).

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يشتمل على محاضرات ودورات تدريبية، ومراجعة للتخصصات الفرعية لعلوم التمريض، إضافة إلى تقييم مستمر للمسجلين بالبرنامج، يهدف إلى تعزيز المستوى المعرفي، وفرص حصولهم على الرخصة السعودية لمزاولة مهنة التمريض.

وبيّنت الجامعة أن أهم أهداف البرنامج هي: مساعدة الطلبة على الحصول على التصنيف والتسجيل المهني لمزاولة مهنة التمريض، وتعريف الطلبة بطبيعة امتحان هيئة التخصصات الصحية SNLE، وتحسين المهارات والاستراتيجيات في حل أسئلة الاختبارات المعيارية، إضافة إلى إجراء تدريب عملي واختبارات قصيرة متخصصة، وتزويد الطلبة بمتطلبات الامتحان وخطوات التسجيل.

الجدير ذكره أن الجامعة قدمت اعتذارها لجميع الطلبة ممن لم يتمكنوا من التسجيل في البرنامج لاكتمال المقاعد، مهيبة بطلاب الامتياز الذين يعتزمون إجراء امتحان الهيئة قريبًا إلى سرعة التواصل بالجامعة عبر البريد الإلكتروني SUSNLEReview@gmail.com ، وكتابة اسم الطالب الثلاثي، ورقمه الجامعي، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، والإيميل.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
12:06 AM

جامعة شقراء تقيم برنامجًا مكثفًا لخريجي التمريض

لتهيئتهم لاختبار التصنيف المهني SNLE

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فلاح الجوفان - شقراء
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أعلنت جامعة شقراء ممثلة في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، إقامة برنامج تدريبي مكثف لتهيئة خريجي قسم التمريض لامتحان التصنيف المهني SNLEالذي تقيمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك ضمن جهود الجامعة لرفع مستوى المخرجات التعليمية، وتهيئة الطلاب الخريجين لسوق العمل.

وأشارت الجامعة إلى أن البرنامج موجَّه لطلاب الامتياز والطلاب الخريجين، وسيستمر أسبوعَيْن، ويبدأ يوم الأحد الموافق ٢٩نوفمبر ٢٠٢١ باستخدام نظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد).

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يشتمل على محاضرات ودورات تدريبية، ومراجعة للتخصصات الفرعية لعلوم التمريض، إضافة إلى تقييم مستمر للمسجلين بالبرنامج، يهدف إلى تعزيز المستوى المعرفي، وفرص حصولهم على الرخصة السعودية لمزاولة مهنة التمريض.

وبيّنت الجامعة أن أهم أهداف البرنامج هي: مساعدة الطلبة على الحصول على التصنيف والتسجيل المهني لمزاولة مهنة التمريض، وتعريف الطلبة بطبيعة امتحان هيئة التخصصات الصحية SNLE، وتحسين المهارات والاستراتيجيات في حل أسئلة الاختبارات المعيارية، إضافة إلى إجراء تدريب عملي واختبارات قصيرة متخصصة، وتزويد الطلبة بمتطلبات الامتحان وخطوات التسجيل.

الجدير ذكره أن الجامعة قدمت اعتذارها لجميع الطلبة ممن لم يتمكنوا من التسجيل في البرنامج لاكتمال المقاعد، مهيبة بطلاب الامتياز الذين يعتزمون إجراء امتحان الهيئة قريبًا إلى سرعة التواصل بالجامعة عبر البريد الإلكتروني SUSNLEReview@gmail.com ، وكتابة اسم الطالب الثلاثي، ورقمه الجامعي، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، والإيميل.

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