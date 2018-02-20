بأكثر من 5 آلاف فعالية.. "الترفيه" تستعد للإعلان عن روزنامة 2018

وُضعت وفق معايير تضمن التنوع والجودة لتناسب اهتمامات شرائح المجتمع

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن اكتمال استعداداتها لإطلاق روزنامة 2018م وذلك بعد غد الخميس 22 فبراير من العام الجاري 2018م، والتي تضم أكثر من 5000 فعالية متنوعة.



وتشتمل على عدد من الفعاليات المتنوعة بين فنية وثقافية وموسيقية وفعاليات التعليم بالترفيه وعدد من المهرجانات المختلفة للعائلات والشباب والأطفال.



وتهدف الهيئة العامة للترفيه التي تعد إحدى الجهات الداعمة لبرنامج جودة الحياة إلى رسم الأهداف والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق بناء وتطوير صناعة الترفيه في المملكة، وذلك من خلال تنويع الفرص الاستثمارية وإيجاد قطاع يتسم بالتنوع والاستدامة. بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الدور الاقتصادي الكبير الذي يلعبه قطاع الترفيه وما له من آثار إيجابية على المساهمة في تنوع مصادر الدخل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بشكل سنوي.



وأكدت الهيئة العامة للترفيه أخذها بعين الاعتبار عندما وضعت روزنامة الفعاليات الدولية والمحلية للعام 2018م عدداً من المعايير التي تضمن التنوع والجودة لتناسب اهتمامات جميع شرائح المجتمع وفئاته.