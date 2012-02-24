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المسند متوقعاً أجواء الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح

تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والحدود الشمالية والباحة وعسير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية؛ قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي من #السعودية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند متوقعاً أجواء الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والحدود الشمالية والباحة وعسير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية؛ قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي من #السعودية.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
10:05 AM

المسند متوقعاً أجواء الأربعاء: سحب رعدية ممطرة ورياح

تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية والحدود الشمالية والباحة وعسير.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية؛ قد تثير بعض #الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي من #السعودية.

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