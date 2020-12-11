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"الحج" تختتم مشاركتها في معرض "جيتكس للتقنية 2020"

الوزارة استعرضت أبرز الحلول التقنية والمنصات الرقمية

اختتمت وزارة الحج والعمرة، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6- 10 ديسمبر الحالي بمركز التجارة العالمي في دبي.

واستعرضت الوزارة مشاركتها في إبراز الحلول التقنية والمنصات الرقمية التي تقدّمها وزارة الحج والعمرة؛ بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد زار الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، جناح وزارة الحج والعمرة في معرض جيتكس للتقنية، وكان في استقبال سموه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

واطلع على الخدمات التقنية الحديثة التي تقدّمها وزارة الحج والعمرة وفي مقدمتها تطبيق "اعتمرنا" والمحرك السعودي للحجز المركزي.

وأشاد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، بجهود الوزارة في تطويع التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تجربتهم في أداء المناسك.

هذا وقد استقبل نائب وزير الحج والعمرة مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقت وذلك على هامش معرض أسبوع جيتكس-2020.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في المجال التقني فيما يخص عودة العمرة تدريجيًّا.

والْتقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات محمد بن سعيد النيادي. وتبادل الجانبان أهم سبل تعزيز التواصل بما فيه خدمة للحجاج والمعتمرين القادمين من دولة الإمارات المتحدة.

وأشاد "النيادي" بالدور الكبير التي تقوم به وزارة الحج والعمرة في إدارة مواسم العمرة والحج بمهنية عالية، تراعي استخدام كل وسائل التقنية المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن.

وشهد جناح وزارة الحج والعمرة إقبال العديد من الزوار والمختصين في المجال التقني؛ حيث اطلعوا على أهم المزايا التي يقدّمها تطبيق "اعتمرنا" والمحرك السعودي للحجز المركزي، بالإضافة إلى الدور التي قامت به الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذها من خلال الوسائل التقنية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على سلامة المعتمرين من داخل وخارج المملكة.

وزارة الحج والعمرة معرض جيتكس للتقنية 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج" تختتم مشاركتها في معرض "جيتكس للتقنية 2020"
سبق

اختتمت وزارة الحج والعمرة، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6- 10 ديسمبر الحالي بمركز التجارة العالمي في دبي.

واستعرضت الوزارة مشاركتها في إبراز الحلول التقنية والمنصات الرقمية التي تقدّمها وزارة الحج والعمرة؛ بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد زار الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، جناح وزارة الحج والعمرة في معرض جيتكس للتقنية، وكان في استقبال سموه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

واطلع على الخدمات التقنية الحديثة التي تقدّمها وزارة الحج والعمرة وفي مقدمتها تطبيق "اعتمرنا" والمحرك السعودي للحجز المركزي.

وأشاد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، بجهود الوزارة في تطويع التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تجربتهم في أداء المناسك.

هذا وقد استقبل نائب وزير الحج والعمرة مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقت وذلك على هامش معرض أسبوع جيتكس-2020.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في المجال التقني فيما يخص عودة العمرة تدريجيًّا.

والْتقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات محمد بن سعيد النيادي. وتبادل الجانبان أهم سبل تعزيز التواصل بما فيه خدمة للحجاج والمعتمرين القادمين من دولة الإمارات المتحدة.

وأشاد "النيادي" بالدور الكبير التي تقوم به وزارة الحج والعمرة في إدارة مواسم العمرة والحج بمهنية عالية، تراعي استخدام كل وسائل التقنية المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن.

وشهد جناح وزارة الحج والعمرة إقبال العديد من الزوار والمختصين في المجال التقني؛ حيث اطلعوا على أهم المزايا التي يقدّمها تطبيق "اعتمرنا" والمحرك السعودي للحجز المركزي، بالإضافة إلى الدور التي قامت به الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذها من خلال الوسائل التقنية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على سلامة المعتمرين من داخل وخارج المملكة.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
03:33 PM

"الحج" تختتم مشاركتها في معرض "جيتكس للتقنية 2020"

الوزارة استعرضت أبرز الحلول التقنية والمنصات الرقمية

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عبدالله الراجحي - جدة
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اختتمت وزارة الحج والعمرة، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6- 10 ديسمبر الحالي بمركز التجارة العالمي في دبي.

واستعرضت الوزارة مشاركتها في إبراز الحلول التقنية والمنصات الرقمية التي تقدّمها وزارة الحج والعمرة؛ بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وقد زار الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، جناح وزارة الحج والعمرة في معرض جيتكس للتقنية، وكان في استقبال سموه نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

واطلع على الخدمات التقنية الحديثة التي تقدّمها وزارة الحج والعمرة وفي مقدمتها تطبيق "اعتمرنا" والمحرك السعودي للحجز المركزي.

وأشاد مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، بجهود الوزارة في تطويع التقنيات الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تجربتهم في أداء المناسك.

هذا وقد استقبل نائب وزير الحج والعمرة مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقت وذلك على هامش معرض أسبوع جيتكس-2020.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في المجال التقني فيما يخص عودة العمرة تدريجيًّا.

والْتقى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات محمد بن سعيد النيادي. وتبادل الجانبان أهم سبل تعزيز التواصل بما فيه خدمة للحجاج والمعتمرين القادمين من دولة الإمارات المتحدة.

وأشاد "النيادي" بالدور الكبير التي تقوم به وزارة الحج والعمرة في إدارة مواسم العمرة والحج بمهنية عالية، تراعي استخدام كل وسائل التقنية المتاحة لخدمة ضيوف الرحمن.

وشهد جناح وزارة الحج والعمرة إقبال العديد من الزوار والمختصين في المجال التقني؛ حيث اطلعوا على أهم المزايا التي يقدّمها تطبيق "اعتمرنا" والمحرك السعودي للحجز المركزي، بالإضافة إلى الدور التي قامت به الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذها من خلال الوسائل التقنية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وحفاظًا على سلامة المعتمرين من داخل وخارج المملكة.

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