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"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم

خلال جلسة في مؤتمر مستقبل الضيافة نظمته وزارة السياحة

نوّه وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, بتبادل الرؤى والأفكار حول المشهد الاستثماري الغني الذي تتمتع به المملكة مع مجموعة من القيادات العالمية والمهتمين في مجال السياحة والضيافة والاستثمار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت اليوم في مؤتمر مستقبل الضيافة نظمته وزارة السياحة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وقال"الفالح": المملكة أحد اقتصادات دول مجموعة العشرين ولديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم، ولدينا صندوق تنمية وطني قوي يوفر تمويلاً ودعماً للتنمية".

وأكد أن عملية التحول في جميع أنحاء المملكة يقودها أجيال شابة من النساء والرجال يتمتعون بتعليم عالٍ واطلاع واسع ولديهم الحماس للعمل مع المستثمرين.

وأوضح وزير الاستثمار أن سجل المملكة الاستثماري قوي وحافل بالإنجازات وهي منفتحة على الاستثمار منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لافتًا الانتباه إلى أن وزارة الاستثمار هي بوابة المستثمرين للدخول إلى المملكة وتعمل على ربط المستثمرين مع الجهات ذات العلاقة في أنحاء المملكة وتيسير أعمالهم، ومستعدة لتلبية كافة احتياجات المستثمرين.

وحول رحلة التحول في المملكة لتحقيق رؤية 2030؛ أشار "الفالح" إلى تطلع الزوار والمستثمرين بشكل متزايد لتجارب فريدة من نوعها، حيث توفر المملكة فرصًا غير مسبوقة لرؤية دولة ذات ثقافة ثرية متنوعة تتحول بسرعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المملكة نظمت على مدى يومي 26 و27 أكتوبر مؤتمر "مستقبل السياحة" على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بمشاركة أبرز القيادات العالمية في مجال السياحة والضيافة.

وزير الاستثمار مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم
سبق

نوّه وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, بتبادل الرؤى والأفكار حول المشهد الاستثماري الغني الذي تتمتع به المملكة مع مجموعة من القيادات العالمية والمهتمين في مجال السياحة والضيافة والاستثمار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت اليوم في مؤتمر مستقبل الضيافة نظمته وزارة السياحة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وقال"الفالح": المملكة أحد اقتصادات دول مجموعة العشرين ولديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم، ولدينا صندوق تنمية وطني قوي يوفر تمويلاً ودعماً للتنمية".

وأكد أن عملية التحول في جميع أنحاء المملكة يقودها أجيال شابة من النساء والرجال يتمتعون بتعليم عالٍ واطلاع واسع ولديهم الحماس للعمل مع المستثمرين.

وأوضح وزير الاستثمار أن سجل المملكة الاستثماري قوي وحافل بالإنجازات وهي منفتحة على الاستثمار منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لافتًا الانتباه إلى أن وزارة الاستثمار هي بوابة المستثمرين للدخول إلى المملكة وتعمل على ربط المستثمرين مع الجهات ذات العلاقة في أنحاء المملكة وتيسير أعمالهم، ومستعدة لتلبية كافة احتياجات المستثمرين.

وحول رحلة التحول في المملكة لتحقيق رؤية 2030؛ أشار "الفالح" إلى تطلع الزوار والمستثمرين بشكل متزايد لتجارب فريدة من نوعها، حيث توفر المملكة فرصًا غير مسبوقة لرؤية دولة ذات ثقافة ثرية متنوعة تتحول بسرعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المملكة نظمت على مدى يومي 26 و27 أكتوبر مؤتمر "مستقبل السياحة" على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بمشاركة أبرز القيادات العالمية في مجال السياحة والضيافة.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
05:27 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
12:31 AM

"الفالح": المملكة لديها أحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم

خلال جلسة في مؤتمر مستقبل الضيافة نظمته وزارة السياحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوّه وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, بتبادل الرؤى والأفكار حول المشهد الاستثماري الغني الذي تتمتع به المملكة مع مجموعة من القيادات العالمية والمهتمين في مجال السياحة والضيافة والاستثمار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت اليوم في مؤتمر مستقبل الضيافة نظمته وزارة السياحة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وقال"الفالح": المملكة أحد اقتصادات دول مجموعة العشرين ولديها قطاع خاص قوي وأحد أقوى القطاعات المصرفية في العالم، ولدينا صندوق تنمية وطني قوي يوفر تمويلاً ودعماً للتنمية".

وأكد أن عملية التحول في جميع أنحاء المملكة يقودها أجيال شابة من النساء والرجال يتمتعون بتعليم عالٍ واطلاع واسع ولديهم الحماس للعمل مع المستثمرين.

وأوضح وزير الاستثمار أن سجل المملكة الاستثماري قوي وحافل بالإنجازات وهي منفتحة على الاستثمار منذ ثلاثينيات القرن الماضي، لافتًا الانتباه إلى أن وزارة الاستثمار هي بوابة المستثمرين للدخول إلى المملكة وتعمل على ربط المستثمرين مع الجهات ذات العلاقة في أنحاء المملكة وتيسير أعمالهم، ومستعدة لتلبية كافة احتياجات المستثمرين.

وحول رحلة التحول في المملكة لتحقيق رؤية 2030؛ أشار "الفالح" إلى تطلع الزوار والمستثمرين بشكل متزايد لتجارب فريدة من نوعها، حيث توفر المملكة فرصًا غير مسبوقة لرؤية دولة ذات ثقافة ثرية متنوعة تتحول بسرعة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

يذكر أن المملكة نظمت على مدى يومي 26 و27 أكتوبر مؤتمر "مستقبل السياحة" على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، بمشاركة أبرز القيادات العالمية في مجال السياحة والضيافة.

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