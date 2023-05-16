ووسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والإيمان، أدى المصلون مساء أمس في الحرم المكي الشريف صلاة القيام أثناء هطول أمطار الخير على مكة المكرمة.

وشغّلت كل الإدارات طاقتها من الكوادر البشرية والآلية، والعمل ميدانياً وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمال نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف.

كثفت الإدارات الميدانية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات التعقيم والتنظيف مع استمرار تنفيذ بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام والتي شهدتها مكة المكرمة أمس.

تكثيف أعمال التعقيم أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-16 كثفت الإدارات الميدانية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات التعقيم والتنظيف مع استمرار تنفيذ بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام والتي شهدتها مكة المكرمة أمس. وشغّلت كل الإدارات طاقتها من الكوادر البشرية والآلية، والعمل ميدانياً وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمال نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف. وقامت الإدارات بشؤون الحرمين بتكثيف غسيل ومسح الأرضيات في المسجد الحرام. ووسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والإيمان، أدى المصلون مساء أمس في الحرم المكي الشريف صلاة القيام أثناء هطول أمطار الخير على مكة المكرمة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441 05:49 PM

تكثيف أعمال التعقيم أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام مع استمرار تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا





A A A





0 مشاركة

كثفت الإدارات الميدانية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات التعقيم والتنظيف مع استمرار تنفيذ بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام والتي شهدتها مكة المكرمة أمس.

وشغّلت كل الإدارات طاقتها من الكوادر البشرية والآلية، والعمل ميدانياً وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمال نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف.

وقامت الإدارات بشؤون الحرمين بتكثيف غسيل ومسح الأرضيات في المسجد الحرام.

ووسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والإيمان، أدى المصلون مساء أمس في الحرم المكي الشريف صلاة القيام أثناء هطول أمطار الخير على مكة المكرمة.