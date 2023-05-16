النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكثيف أعمال التعقيم أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام

مع استمرار تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا

كثفت الإدارات الميدانية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات التعقيم والتنظيف مع استمرار تنفيذ بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام والتي شهدتها مكة المكرمة أمس.

وشغّلت كل الإدارات طاقتها من الكوادر البشرية والآلية، والعمل ميدانياً وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمال نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف.

وقامت الإدارات بشؤون الحرمين بتكثيف غسيل ومسح الأرضيات في المسجد الحرام.

ووسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والإيمان، أدى المصلون مساء أمس في الحرم المكي الشريف صلاة القيام أثناء هطول أمطار الخير على مكة المكرمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تكثيف أعمال التعقيم أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام
سبق

كثفت الإدارات الميدانية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات التعقيم والتنظيف مع استمرار تنفيذ بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام والتي شهدتها مكة المكرمة أمس.

وشغّلت كل الإدارات طاقتها من الكوادر البشرية والآلية، والعمل ميدانياً وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمال نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف.

وقامت الإدارات بشؤون الحرمين بتكثيف غسيل ومسح الأرضيات في المسجد الحرام.

ووسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والإيمان، أدى المصلون مساء أمس في الحرم المكي الشريف صلاة القيام أثناء هطول أمطار الخير على مكة المكرمة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
05:49 PM

تكثيف أعمال التعقيم أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام

مع استمرار تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
1,553

كثفت الإدارات الميدانية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمليات التعقيم والتنظيف مع استمرار تنفيذ بكل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام والتي شهدتها مكة المكرمة أمس.

وشغّلت كل الإدارات طاقتها من الكوادر البشرية والآلية، والعمل ميدانياً وفق خطط الحالات الطارئة المعدة مسبقاً، وتكثيف أعمال نظافة صحن المطاف وأروقة وساحات الحرم المكي الشريف.

وقامت الإدارات بشؤون الحرمين بتكثيف غسيل ومسح الأرضيات في المسجد الحرام.

ووسط أجواء روحانية مليئة بالأمن والإيمان، أدى المصلون مساء أمس في الحرم المكي الشريف صلاة القيام أثناء هطول أمطار الخير على مكة المكرمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,269
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,335
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,501
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,361

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة