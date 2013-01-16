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المنتخبات الآسيوية تبدأ بالتوافد إلى المملكة.. استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية

يخضع الجميع لكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها

بدأت المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد" بالتوافد إلى السعودية؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة التي ستقام في المنطقة الشرقية، وتنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا.

وكان منتخبا الكويت والعراق أول الواصلين في وقت متأخر من مساء السبت، فيما وصل صباح اليوم الأحد منتخبا الإمارات وهونغ كونغ، بجانب منتخبَيْ قطر وكوريا الجنوبية.

ومن المتوقع وصول بقية المنتخبات المشاركة: عمان، سنغافورة، الأردن، إيران، فيتنام، أستراليا، البحرين، ابتداءً من فجر غد الاثنين، فيما سيكون منتخب الهند آخر الواصلين في ساعة متأخرة.

وتخضع جميع المنتخبات المشاركة لفحص كورونا المستجد فور وصولها، والعمل بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

يشار إلى أن تدريبات المنتخبات المشاركة موزعة على صالات أندية النهضة والاتفاق والخليج، إضافة إلى صالتَيْ وزارة الرياضة بالدمام، وصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف اللتين ستحتضنان منافسات البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المنتخبات الآسيوية تبدأ بالتوافد إلى المملكة.. استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية
سبق

بدأت المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد" بالتوافد إلى السعودية؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة التي ستقام في المنطقة الشرقية، وتنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا.

وكان منتخبا الكويت والعراق أول الواصلين في وقت متأخر من مساء السبت، فيما وصل صباح اليوم الأحد منتخبا الإمارات وهونغ كونغ، بجانب منتخبَيْ قطر وكوريا الجنوبية.

ومن المتوقع وصول بقية المنتخبات المشاركة: عمان، سنغافورة، الأردن، إيران، فيتنام، أستراليا، البحرين، ابتداءً من فجر غد الاثنين، فيما سيكون منتخب الهند آخر الواصلين في ساعة متأخرة.

وتخضع جميع المنتخبات المشاركة لفحص كورونا المستجد فور وصولها، والعمل بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

يشار إلى أن تدريبات المنتخبات المشاركة موزعة على صالات أندية النهضة والاتفاق والخليج، إضافة إلى صالتَيْ وزارة الرياضة بالدمام، وصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف اللتين ستحتضنان منافسات البطولة.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
06:41 PM

المنتخبات الآسيوية تبدأ بالتوافد إلى المملكة.. استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية

يخضع الجميع لكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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بدأت المنتخبات المشاركة في البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال للمنتخبات، والمؤهلة لبطولة العالم 2023 "بولندا- السويد" بالتوافد إلى السعودية؛ استعدادًا للمشاركة في البطولة التي ستقام في المنطقة الشرقية، وتنطلق منافساتها الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا.

وكان منتخبا الكويت والعراق أول الواصلين في وقت متأخر من مساء السبت، فيما وصل صباح اليوم الأحد منتخبا الإمارات وهونغ كونغ، بجانب منتخبَيْ قطر وكوريا الجنوبية.

ومن المتوقع وصول بقية المنتخبات المشاركة: عمان، سنغافورة، الأردن، إيران، فيتنام، أستراليا، البحرين، ابتداءً من فجر غد الاثنين، فيما سيكون منتخب الهند آخر الواصلين في ساعة متأخرة.

وتخضع جميع المنتخبات المشاركة لفحص كورونا المستجد فور وصولها، والعمل بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة.

يشار إلى أن تدريبات المنتخبات المشاركة موزعة على صالات أندية النهضة والاتفاق والخليج، إضافة إلى صالتَيْ وزارة الرياضة بالدمام، وصالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف اللتين ستحتضنان منافسات البطولة.

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