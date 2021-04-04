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"محمد بن فهد" يرعى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية في دورته الـ53

يرعى الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية للدورة ٥٣ الذي سيقام افتراضيًّا خلال الفترة من 6- 8 أبريل 2021 بتنظيم وإدارة جامعة الأمير محمد بن فهد.

ويشارك في المؤتمر عدد من مديري الجامعات العربية ومسؤوليها، كما سيلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيث، كلمة في هذا المؤتمر، إضافة إلى مشاركات متعددة من مسؤولي الجامعات ومديريها.

وسيناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بينهم في العديد من المجالات الأكاديمية. كما تتناول جلسات المؤتمر حلقات نقاشية حول مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتصنيف الدولي للجامعات، وطرق توسيع قنوات الاتصال بين الجامعات والمؤسسات، بالإضافة إلى التعاون والتشاور بين الجامعات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعرض خلال هذا المؤتمر موجز عن أنشطة الاتحاد وأهم المشاريع، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد وتكريمهم، كما سيتم تسليم رئاسة الدورة السابقة لرئيس الدورة الحالية.

الأمير محمد بن فهد المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"محمد بن فهد" يرعى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية في دورته الـ53
سبق

يرعى الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية للدورة ٥٣ الذي سيقام افتراضيًّا خلال الفترة من 6- 8 أبريل 2021 بتنظيم وإدارة جامعة الأمير محمد بن فهد.

ويشارك في المؤتمر عدد من مديري الجامعات العربية ومسؤوليها، كما سيلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيث، كلمة في هذا المؤتمر، إضافة إلى مشاركات متعددة من مسؤولي الجامعات ومديريها.

وسيناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بينهم في العديد من المجالات الأكاديمية. كما تتناول جلسات المؤتمر حلقات نقاشية حول مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتصنيف الدولي للجامعات، وطرق توسيع قنوات الاتصال بين الجامعات والمؤسسات، بالإضافة إلى التعاون والتشاور بين الجامعات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعرض خلال هذا المؤتمر موجز عن أنشطة الاتحاد وأهم المشاريع، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد وتكريمهم، كما سيتم تسليم رئاسة الدورة السابقة لرئيس الدورة الحالية.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:14 PM

"محمد بن فهد" يرعى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية في دورته الـ53

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى الأمير محمد بن فهد رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير محمد بن فهد، المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية للدورة ٥٣ الذي سيقام افتراضيًّا خلال الفترة من 6- 8 أبريل 2021 بتنظيم وإدارة جامعة الأمير محمد بن فهد.

ويشارك في المؤتمر عدد من مديري الجامعات العربية ومسؤوليها، كما سيلقي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيث، كلمة في هذا المؤتمر، إضافة إلى مشاركات متعددة من مسؤولي الجامعات ومديريها.

وسيناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون بينهم في العديد من المجالات الأكاديمية. كما تتناول جلسات المؤتمر حلقات نقاشية حول مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والتصنيف الدولي للجامعات، وطرق توسيع قنوات الاتصال بين الجامعات والمؤسسات، بالإضافة إلى التعاون والتشاور بين الجامعات العربية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعرض خلال هذا المؤتمر موجز عن أنشطة الاتحاد وأهم المشاريع، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد وتكريمهم، كما سيتم تسليم رئاسة الدورة السابقة لرئيس الدورة الحالية.

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